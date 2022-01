Naiara Azevedo é condenada em ação trabalhista

26/01/2022 | 13:11



Como você viu, Naiara Azevedo conseguiu se livrar do paredão da última terça-feira, dia 25, ilesa. Mas fora da casa mais vigiada do Brasil parece que o nome da cantora ainda está super em alta.

De acordo com uma publicação de Fábia Oliveira, do Em Off, Naiara Azevedo é alvo de uma ação trabalhista movida por seu ex-guitarrista e a cantora está sendo condenada na Justiça do Trabalho de Goiás a pagar um reajuste salarial do música, com quem dividiu os palcos por cerca de dois anos.

Pois é, que dor de cabeça, né!? Segundo a jornalista, a artista vai ter que pagar cerca de 100 mil reais, mas que ainda cabe um recurso nisso tudo e que contatada por Fábia Oliveira, a assessoria de imprensa de Naiara Azevedo está ciente do caso e vai tentar recorrer.