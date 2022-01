Região alcança cobertura vacinal de 16% em crianças de 5 a 11 anos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/01/2022 | 00:01



As cidades do Grande ABC já aplicaram 43.340 vacinas contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. A campanha focada no público infantil, que começou no dia 14 de janeiro, já conseguiu cobertura vacinal de 15,9% do público-alvo formado por 271.144 moradores desta faixa etária.

A vacinação continua a todo vapor na região. Os moradores de Santo André, São Bernardo e São Caetano precisam fazer agendamento prévio nos sites das prefeituras para garantir a imunização – as três cidades protegem moradores a partir dos 5 anos. Mauá também passou a exigir agendamento para a vacinação, mas na cidade a imunização é possível para quem tem 7 anos ou mais.

Em Diadema, que vacina a partir dos 5 anos, as doses pediátricas são ministradas acontece nas 20 UBSs (Unidades Básica de Saúde) do município. Já em Ribeirão Pires a vacinação para crianças a partir de 8 anos é na escola municipal Engenheiro Carlos Rohm I, no Jardim Itacolomy. Por fim, em Rio Grande da Serra as crianças de 5 anos ou mais podem ser protegidas na escola municipal Primeira Dama Zulmira Jardim Teixeira.

Ontem, Santo André se tornou a segunda cidade da região a ultrapassar a marca de 10 mil vacinas aplicadas, com 10.530 – São Bernardo já tem 22.783 vacinas infantis concluídas. Entre as crianças que receberam o imunizante ontem estava a filha do prefeito Paulo Serra, Maria Carolina Barreto Serra, 6 anos. “Emoção e alívio ao ver a Maria Carolina, nossa filha, que tem 6 anos, receber a primeira dose da Coronavac. Proteção e cuidado que chegam para todas as crianças de Santo André, com a disponibilização do imunizante indicado para as suas idades”, comemorou o prefeito Paulo Serra, que estava acompanhado da mulher, Ana Carolina.

Antonella, 11 anos, filha do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), também já está vacinada contra a Covid. Ela recebeu o imunizante na sexta-feira, em momento registrado nas redes sociais do chefe do Executivo e da sua mãe, a deputada estadual Carla Morando (PSDB).