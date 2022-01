Janeiro tem mais casos de Covid do que últimos 5 meses somados

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/01/2022 | 00:01



Em apenas 25 dias o mês de janeiro entrou para a história com o maior número de casos de Covid-19 desde o início da pandemia no Grande ABC. Foram notificados oficialmente pelas sete prefeituras 33.117 diagnósticos positivos do dia 1º até ontem, mas o número certamente é bem maior, já que centros médicos da região estão testando apenas pacientes com sintomas respiratórios graves e os laboratórios particulares e as farmácias não dão conta de atender à alta demanda por exames, conforme o Diário mostrou no dia 16 de janeiro.

O total acumulado do primeiro mês do ano é equivalente ao registrado entre agosto e dezembro de 2021, quando foram reportados pelas cidades 32.658 diagnósticos positivos.

A semana epidemiológica que terminou no sábado registrou o maior número de casos para o período de sete dias desde o início da pandemia, com 12.968, média de 1.853 contaminações a cada 24 horas. A expectativa é que esta semana e as próximas duas continuem registrando números altos de diagnósticos positivos. Mesmo com instabilidade no fornecimento de dados pelos municípios, que não estão emitindo boletins epidemiológicos regularmente, de domingo até ontem foram registrados 1.794 testes positivos. “Provavelmente vamos ter até a semana do Carnaval um aumento, um pico de número de casos, e a partir daí deve começar a cair”, estima o infectologista e fundador do IBSP (Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente), José Ribamar Branco.

Apesar de também ter aumentado na comparação com dezembro, o número de mortes não tem subido na mesma proporção que o de casos. Em janeiro, foram 110 óbitos, contra 47 de dezembro e 278 de novembro. De acordo com os especialistas, a baixa mortalidade da variante ômicron do coronavírus é resultado da vacinação avançada nas cidades da região. Até ontem, 89,6% das pessoas com 5 anos ou mais já haviam iniciado o esquema vacinal, 82,7% estavam com as duas doses e 34,6% receberam o reforço.

ATUALIZAÇÃO

Cinco cidades emitiram boletins da Covid ontem – as exceções foram Santo André e Ribeirão Pires. Foram confirmados 678 novos casos da doença e 18 mortes, sendo dez em São Bernardo, cinco em Mauá e três em São Caetano.

No total, desde o início da pandemia, são 305.325 moradores infectados pelo coronavírus, 10.661 mortes e 264.313 recuperados da doença.





VACINAÇÃO EM DIADEMA

A partir de hoje a vacinação da Covid dos moradores de Diadema acima de 12 anos volta a ser feita nas 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município. A ampliação dos postos vai ser possível em virtude da abertura, nos próximos dias, da Unidade de Atendimento à Gripe, que está em fase final de instalação no Clube Mané Garrincha e vai permitir o atendimento de pacientes com suspeita de Covid ou com sintomas de gripe.