O discurso e a prática

Do Diário do Grande ABC



25/01/2022 | 23:59



Comandada por Marcelo Oliveira (PT), a Prefeitura de Mauá empenhou notas no valor de quase R$ 2 milhões em favor da Geometrica Engenharia de Projetos. A beneficiária é a mesma que foi investigada em esquema de pagamento de propina pela Operação Trato Feito, da Polícia Federal, na administração passada, conduzida por Atila Jacomussi (SD) – que chegou a ser preso. A história merece ser lembrada porque, na época, um dos principais críticos da relação entre governo municipal e empresas alvos de ações da PF era justamente o então vereador Marcelo Oliveira.



É de se perguntar o que mudou em tão pouco tempo. O que ocorreu para que Marcelo deixasse de atacar a Geometrica e se dispusesse a liberar o pagamento de duas notas, uma no valor de R$ 1.790.899,84 e outra no de R$ 155.575,72, para a empresa de engenharia? A pergunta parece incomodar o atual prefeito.



O petista tergiversou ao responder questionamento deste Diário, que hoje traz detalhes do caso. Disse, por exemplo, que tocou os contratos que condenara com veemência no passado porque havia risco de perder os recursos federais. Ora, se existia desconfiança, por que não investigar antes? Se apurou, por que não dar satisfação à opinião pública?



Compreende-se a cautela do prefeito em relação ao assunto. É importante destacar que a vitória dele, em novembro de 2020, se deve muito ao discurso anticorrupção que adotou na campanha, atacando o envolvimento de Atila, que concorria ao segundo mandato consecutivo, em operações da PF e do Ministério Público Federal. Como manter a compatibilidade de comportamentos tão antagônicos?



Nada como o tempo para expor a coerência dos políticos, ou, como neste caso, a ausência dela. O episódio registrado em Mauá ilustra perfeitamente o modus operandi do PT – não que as demais colorações partidárias estejam imunes: moralidade no discurso e permissividade na prática. A conduta pode ser chamada também por outros nomes bem conhecidos, sendo hipocrisia um dos mais populares.