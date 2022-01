Santo André fica no 0 a 0 com o Botafogo

Dérek Bittencourt



25/01/2022 | 21:11



O Santo André estreou com empate sem gols com o Botafogo, na noite desta terça-feira, 25, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, na estreia das equipes no Campeonato Paulista. Com dois tempos bastante distintos, a igualdade foi o resultado mais justo e cada um dos times somou seu primeiro ponto.

O técnico Thiago Carpini armou o Ramalhão com três homens de frente, com esta linha formada por Júnior Todinho, Lucas Tocantins e Kevin. Com frequência constante dos laterais Thiago Ennes e Thallyson no ataque, o Santo André teve um primeiro tempo melhor e dominou as ações. Foi do lateral-esquerdo Thallyson o primeiro chute a gol, que saiu por sobre a meta.

O jogo era truncado e em 12 minutos foram seis faltas cometidas e um cartão amarelo para o zagueiro andreense Carlão. A resposta do Botafogo veio aos 27 minutos, em cabeçada de Dudu defendida por Jefferson Paulino. Em tentativa na mesma moeda, Júnior Todinho tentou de cabeça, mas a bola subiu demais.

Na segunda etapa o Botafogo foi superior e teve mais volume de jogo, com muitas tentativas de média distância, mas sem tanto perigo ao goleiro Jefferson Paulino. Os dois treinadores rodaram as equipes buscando mudar o panorama da partida e balançar as redes, o que não aconteceu.

“Viemos em busca dos três pontos, era nosso objetivo. Merecíamos, porque no primeiro tempo tivemos a bola. Faltou um pouco de tranquilidade, acreditar um pouco mais. Mas valeu este ponto conquistado fora de casa, na estreia. Tudo novidade, desgaste da viagem, então saímos felizes para buscar a primeira vitória diante do nosso público, apesar de sabermos a dificuldade que vai ser contra o Corinthians”, declarou o volante Serginho.

SUSTO

Horas antes de a bola rolar, a van que levava 15 torcedores do Santo André para Ribeirão Preto tombou após um estouro de pneu na Rodovia dos Bandeirantes, na região de Limeira. Alguns dos ocupantes tiveram ferimentos leves.