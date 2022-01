Muito cuidado com os dois vírus

Do Diário do Grande ABC



25/01/2022 | 23:59



O ano começou complicado. Impulsionados pelas viagens e confraternizações de fim de ano, vemos índices crescentes tanto da gripe A H3N2 como de Covid-19. Há casos, inclusive, de pacientes infectados pelos dois vírus ao mesmo tempo. É esperado que nas próximas semanas nós tenhamos sobrecarga de atendimentos, como já estamos observando em muitos serviços, tanto do SUS quanto privados. É possível dizer que o número de casos seguirá aumentando. Acho inclusive que é seguro afirmar que os dados reais são superiores aos que vêm sendo contabilizados, em razão das constantes quedas no sistema do Ministério da Saúde, da falta de quantidade apropriada de testes e da dinâmica de notificações de Influenza no Brasil, somente reportada em casos de Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave).



Não houve até o momento, desde o início da pandemia de Covid-19, variante que tenha provocado crescimento tão grande de contágios como a ômicron. Milhares de novas infecções por dia, e muitas sem notificação adequada. Considerando experiências vividas por países que enfrentam esta nova variante, temos motivos para acreditar que é possível passar por essa fase sem os mesmos efeitos devastadores pelos quais já passamos. Vacinas estão mais uma vez mostrando sua importância. Apesar de a ômicron infectar muitas pessoas, efeitos vêm sendo mais leves que os de variantes predominantes anteriores.



É inadmissível que o Brasil tenha virado de 2021 para 2022 sem vacinar suas crianças contra Covid. É essencial que o País aumente rapidamente a imunização de crianças para reduzir o impacto da variante. Aliás, o Estatuto da Criança a do Adolescente obriga a administração da vacina contra Covid em todas as crianças. Também sou contra o intervalo aumentado que há entre doses da vacina. Não há razão científica para aguardar meses entre uma dose e outra. Deveria ser mantido intervalo sugerido nas bulas do imunizante – até quatro semanas entre as duas doses. Cuidados são basicamente os mesmos tanto para Covid quanto para Influenza. Manter medidas que muitos aprenderam a tornar rotineiras nos últimos tempos, como o uso de máscara, distanciamento e higienização das mãos.



Qualquer pessoa que tenha sintomas respiratórios precisa ficar em casa e, em algumas situações é importante buscar serviços de saúde para avaliação e testagem. Aglomerações sem algum controle devem ser evitadas. Estamos vivendo momento ímpar em que enfrentamos dois vírus extremamente infectantes de uma só vez. Por isso não há espaço para desatenção. É preciso ter cuidado e redobrar a vigilância. A situação não exige pânico, mas cautela e muita resiliência.



David Uip é infectologista e reitor do Centro Universitário FMABC.



PALAVRA DO LEITOR

Sem lei

Enquanto vivermos em País onde ‘ex-condenados’ pela Justiça podem concorrer a cargos públicos, a possibilidade de um policial ser preso por ter infringido a lei ser bem maior que a de um bandido, que depois de humilhar, estuprar, sequestrar e até matar, ser mais branda pelos seus atos cometidos, infelizmente vivemos em ‘terra de ninguém’. Esse é o reflexo de Nação na qual a lei não existe, ou se existir é simplesmente para interesses políticos. Acorda, Brasil!

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



Enchentes

Até meados da década de 1940, quando íamos a São Paulo de trem, víamos de Mauá até a transposição do Tamanduateí que essa área ficava inundada. Dava a impressão de estarmos no pantanal mato-grossense. A partir de 1945 a ocupação imobiliária foi avassaladora, com o agravante de diversas intervenções na bacia hidrográfica. Várzeas foram aterradas; solos, impermeabilizados; córregos, canalizados. O Tamanduateí foi retificado para construção de marginais. O Piscinão de Mauá, além de exíguo, está assoreado. Não são tomadas medidas condizentes com a precipitação pluviométrica da área. O Rio Tamanduateí, os córregos e as canalizações de águas pluviais são depósitos de lixo e entulho. Para minorar o problema, são necessários outros piscinões iguais ao Jaboticabal. Se não forem feitas obras compatíveis com o volume das precipitações teremos cada vez mais enchentes com menos chuva.

Octavio David Filho

Ribeirão Pires



Sem profissionalismo

Minha irmã teve pequena trombose, consequência de fratura em um dos tornozelos. O vascular da emergência receitou medicamento que resultou em efeito colateral, no qual ocorreu pequeno sangramento em um dos olhos. Passou por outro vascular, que não queria atendê-la e a encaminhou ao pronto-socorro do Santa Helena, em Santo André. Não deu a mínima atenção, lavou as mãos. O correto seria o mesmo trocar o medicamento, mas disse que o problema era para oftalmologista cuidar. Após horas de espera no hospital, o clínico disse que o vascular teria que alterar o medicamento. Ainda teve que pagar consulta particular com oftalmologista para saber a gravidade da situação, pois os do convênio não entendem nada, muito ruins. Enfim, quero relatar o descaso do médico vascular, sem citar nomes, mas que atende em Diadema, Santo André e São Bernardo.

Kioko Sakata

São Bernardo



Olavo

Heloísa de Carvalho, uma das filhas de Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro e que morreu ontem, disse o seguinte: ‘Não é porque morreu que virou santo. Sei bem quem ele era, o mal que ele causou para tanta gente, para mim, para meus irmãos’. Lamento a morte dele, mas imagina o que deve ter feito esse senhor. E era conselheiro do presidente!

Orlando Smênio Soares

São Bernardo



Alta de 114%

Reajustes que corroem o bolso do contribuinte, com a anuência do Planalto, têm grau de irresponsabilidade irreparável, como é o caso das altas nos preços de energia elétrica. Ora, se a inflação de 2015 até 2021 acumulou 48%, por que a energia elétrica para residências teve esse absurdo de 114% de alta? E para grandes consumidores o aumento ficou abaixo da inflação, de 36%! Nem Freud explica! Mesmo reconhecendo que temos períodos climáticos adversos, como da falta de chuva, que derruba os níveis dos reservatórios, e sem energia elétrica nada funciona, mesmo assim essa alta de 114% no período citado é abuso. E deve piorar, porque no orçamento de 2022, a conta vai aumentar 25%. E até 2025 só Deus sabe o peso no bolso do contribuinte. Pobre Brasil, que nestes últimos 20 anos tem tido péssimos presidentes e Congresso cúmplice do grande retrocesso econômico e social que, infelizmente, vivemos.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)