Palmeiras ultrapassa Corinthians em lista de clubes mais valiosos do Brasil

25/01/2022 | 18:00



A aprovação da lei do clube-empresa (SAF) abriu espaço para a discussão sobre o valor dos principais clubes do Brasil. Critérios financeiros, que englobam direitos esportivos, jogadores, valor de marca além de outros ativos, são importantes nesse sistema de avaliação. Um estudo realizado pela consultoria Sports Value aponta que o Flamengo segue como o clube mais valioso do País, mas agora vê o Palmeiras como segundo colocado na lista à frente do Corinthians.

De uma maneira geral, se comparados os números de 2020 e 2021, os clubes brasileiros perderam cerca de 10% de valor de marcado. O Flamengo, por exemplo, teve um decréscimo de 6% e vale R$ 2,692 bilhões. O Palmeiras, por sua vez, fez um caminho diferente e aumentou 7% em sua cotação, chegando a R$ 2,194 bilhões. A consultoria ainda afirma que, quando o Allianz Parque for incorporado aos ativos - fato que ocorrerá apenas em 2044 -, o clube alviverde passará a ser o mais valioso do Brasil.

O estudo faz uma avaliação detalhada dos 30 principais times do futebol local e revela que Atlético Goianiense (111%) e Red Bull Bragantino (86%) foram os times que mais agregaram valor à sua cotação no mercado. O Cruzeiro, no entanto, fez o caminho inverso e perdeu 24% de seu valor e está avaliado em R$ 635 milhões.

Um dos argumentos mais utilizados ao longo do estudo diz respeito ao markentig das equipes. Entende-se que esse é um dos pontos fracos do clubes brasileiros, que precisam melhorar seu relacionamento com torcedores e explorar melhor suas marcas, principalmente no âmbito digital, envolvendo mídia, redes sociais e parcerias. As dívidas são outro fator importante na equação.

Somados, os clubes brasileiros devem cerca de R$ 12 bilhões. O Atlético-MG, que está em quarto lugar na lista, tem um débito de R$ 1 bilhão que faz seu valor líquido despencar. Se descontadas as dívidas operacionais, quem ganha destaque é o Athletico-PR, que deve R$ 205 milhões e passa a ocupar, assim, posição muito próxima à do Corinthians, que deveria apostar em seu grande potencial para receitas em patrocínios e marketing para gerar novas receitas.

O São Paulo aparece na sétima posição na lista, avaliado em cerca de R$ 1,72 bilhão. O estudo considera o clube do Morumbi uma das grandes potência e entende que, em breve, deve voltar a disputar o topo da lista. O Santos é apenas o 10º colocado e tem seu valor balizado principalmente em jogadores, necessitando, de acordo com a Sports Value, explorar principalmente sua marca no exterior.

Veja lista dos 30 clubes mais valiosos:

Flamengo - R$ 2,692 bilhões

Palmeiras - R$ 2,349 bilhões

Corinthians - R$ 2,278 bilhões

Atlético-MG - R$ 1,966 bilhão

Athletico-PR - R$ 1,785 bilhão

Internacional - R$ 1,718 bilhão

São Paulo - R$ 1,716 bilhão

Grêmio - R$ 1,5 bilhão

Fluminense - R$ 1,088 bilhão

Santos - R$ 967 milhões

Vasco - R$ 802 milhões

Red Bull Bragantino - R$ 692 milhões

Cruzeiro - R$ 635 milhões

Botafogo - R$ 511 milhões

Bahia - R$ 459 milhões

América-MG - R$ 402 milhões

Coritiba - R$ 396 milhões

Fortaleza - R$ 351 milhões

Sport - R$ 345 milhões

Atlético-GO - R$ 340 milhões

Guarani - R$ 300 milhões

Ponte Preta - R$ 297 milhões

Santa Cruz - R$ 295 milhões

Ceará - R$ 292 milhões

Náutico - R$ 287 milhões

Goiás - R$ 239 milhões

Paysandu - R$ 162 milhões

Cuiabá - R$ 161 milhões

Avaí - R$ 159 milhões

Vitória - R$ 155 milhões