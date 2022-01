Filha de Pelé tranquiliza fãs sobre estado de saúde do pai: 'Não mudou nada'

22/01/2022 | 20:36



Filha de Pelé, Kely Nascimento veio a público neste sábado para tranquilizar os fãs do Rei do Futebol. Em vídeo nas redes sociais, ela afirmou que o estado de saúde do ex-jogador segue o mesmo, sem novidades. E que Pelé está "super forte".

"Está todo mundo me mandando mensagem, todo mundo preocupado. Não mudou nada, não tem nada de novo para falar. Meu pai vai para o hospital todo mês. Então, vira e mexe vai sair essas coisas. Às vezes ele vai duas vezes e passa uma noite. Mas não mudou nada, ele está em casa, está bem e se recuperando, super forte", afirmou.

Pelé faz tratamento contra um tumor no cólon descoberto em 2021 e, com frequência, precisa ir ao hospital para dar sequência ao atendimento dos médicos. Na quinta-feira, o Hospital Albert Einstein informou que o ex-atleta de 81 anos esteve no local na quarta e na quinta para dar continuar o tratamento.

"Edson Arantes do Nascimento esteve internado no Hospital Israelita Albert Einstein nos dias 19 e 20 de janeiro para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. O paciente recebeu alta nesta quinta-feira (20) e está com condições clínicas estáveis", informou o boletim médico.

Mas, de acordo com a ESPN, o Rei do Futebol teria um tumor também no fígado e no pulmão. E haveria o risco de a doença estar se espalhando pelo seu corpo. As informações não foram desmentidas ou confirmadas pela assessoria do Pelé e do hospital.