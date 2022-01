Três cidades da região vacinam cerca de 15 mil crianças contra Covid neste sábado

No primeiro final de semana desde que a vacinação contra Covid-19 foi liberada em crianças de 6 a 17 anos no País, três cidades do Grande ABC, Santo André, São Bernardo e Mauá, aplicaram somente hoje 14.955 mil doses no público infantil. A imunização ocorreu durante mutirão realizado nos municípios - a vacinação para esse público continuará amanhã em Santo André e São Bernardo, das 8h às 17h, nas unidades de saúde.

Em São Bernardo, foram vacinadas hoje cerca de 10.366 crianças de 6 a 11 anos. A aplicação das doses ocorreu nas 33 UBs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade. A ação continua neste domingo por livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio no site do governo do estado. A expectativa da prefeitura é vacinar nos dois dias cerca de 45 mil crianças.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Mauá, durante a ação 3.825 pessoas receberam o imunizante nas 23 UBSs que estiveram abertas ao longo de todo o dia. Desse total, 2.050 eram crianças, a partir de 7 anos sem comorbidades e também crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades, deficiência ou autismo. A vacinação para o público infantil retorna na segunda-feira (24), a partir das 9h, em todos os postos de saúde do município.

Santo André apostou em atividades recreativas durante o mutirão que vacinou 2.539 crianças, também de 6 a 7 anos. A ação buscou conscientizar o público infantil sobre a importância da imunização, além de tentar ajudar as crianças a vencerem o medo de agulha. Nas 32 unidades de saúde da, as crianças contaram com a presença de super-heróis, distribuição de pipoca e decoração especial durante a imunização.

O mutirão de vacinação continua na cidade neste domingo nos mesmos endereços, exceto nas unidades do Parque Andreense e de Paranapiacaba. Até o momento, Santo André já ultrapassou o número de 14 mil agendamentos para vacinação de crianças contra a Covid, considerando não somente este final de semana, mas também outras datas.

CORONAVAC

Nos três municípios foram aplicados o imunizante da Coronavac, nas faixas etárias que foram liberadas pela Anvisa (Angência Nacional de Vigilância Sanitária), O uso do fármaco no público infantil é visto de maneira positiva pelo infectologista e docente da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp), Eduardo Medeiros, devido à fabricação da vacina que utiliza a tecnologia do vírus SARS-CoV-2 inativado.

"As experiências positivas com vacinas desse tipo são amplamente documentadas na literatura científica, caso da vacina com o vírus injetável contra a poliomielite. É uma tecnologia segura com que temos experiência", pontua o médico que ainda explica que essa tecnologia permite que o vírus seja inativado ou pelo calor ou por componentes químicos, o que impede que o patógeno se multiplique no corpo do paciente.

“Quem recebe um imunizante com essa plataforma, caso da Coronavac, tem uma resposta imunológica mais branda, com menos efeitos adversos por isso, mais segura para as crianças”, afirma o infectologista.