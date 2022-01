Com gol no fim, Internazionale vence e abre 5 pontos na liderança do Italiano

22/01/2022 | 16:34



Com gol de Dzeko aos 45 minutos do segundo tempo, a Internazionale abriu cinco pontos na liderança do Campeonato Italiano ao derrotar o Venezia pelo placar de 2 a 1, na tarde deste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, pela 23ª rodada.

Com a vitória, a Inter de Milão chegou aos 53 pontos, na primeira colocação do Italiano, contra 48 do Milan, que entra em campo neste domingo, diante da Juventus, no San Siro. O Venezia, por outro lado, segue ameaçado de rebaixamento, na 17ª posição, com 18.

O começo da Inter foi sonolento. O time de Milão foi surpreendido logo aos 19 minutos. Ethan Ampadu cruzou na medida para Thomas Henry e acertou uma bela cabeçada para abrir o marcador. Em vantagem, o time visitante recuou e chamou o adversário para o seu campo de defesa.

A tática estava funcionando até os 40 minutos, quando Barella pegou um rebote dentro da área e escorou para o fundo das redes. O árbitro foi chamado pelo VAR, que revisou o lance e confirmou o gol de empate da Inter.

No segundo tempo, o time da casa anulou o rival e pressionou. Depois de tanto insistir, chegou ao gol da vitória. Aos 45 minutos, Dumfries deu um belo cruzamento para Dzeko, de cabeça, fazer 2 a 1. Antes do apito final, Vidal por muito pouco não fez o terceiro gol dos anfitriões.

Ainda neste sábado, Genoa e Udinese ficaram no empate sem gols no estádio Luigi Ferraris. O tropeço deixou o time mandante na vice-lanterna, com apenas 13 pontos. A Udinese ficou em 14º, com 24.