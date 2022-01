Após dores na perna, Gustavo Mosquito volta aos treinos no Corinthians

22/01/2022 | 16:05



Ainda na busca por um centroavante, o Corinthians segue a preparação de olho na estreia do Campeonato Paulista. A principal novidade do treino deste sábado foi o atacante Gustavo Mosquito, recuperado de dores no músculo adutor da perna esquerda.

O jogador foi preservado na última sexta-feira, mas treinou normalmente na manhã deste sábado. Além de Gustavo Mosquito, quem também participou das atividades foi o zagueiro Robson Bambu, recém-contratado junto ao Nice, da França. O único desfalque segue sendo o meia Roni, com uma lesão no posterior da coxa direita.

O Corinthians fez um treino de posse de bola em campo reduzido e terminou com um coletivo, sob o comando do técnico Sylvinho. O elenco volta aos trabalhos no próximo domingo.

O treinador afirmou que poderá escalar todos os principais jogadores do Corinthians independentemente da posição. Com isso, a expectativa é que Renato Augusto, Paulinho, Giuliano, Willian e Roger Guedes iniciem a temporada entre os titulares. Diferente de Gustavo Mosquito, que vem ficando na lista dos suplentes.

A estreia do Corinthians será diante do Mirassol, em jogo marcado para a terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.