Nikão e Patrick marcam, e São Paulo vence jogo-treino contra o São Bernardo

22/01/2022 | 15:25



O São Paulo fez seu primeiro jogo-treino visando a estreia no Campeonato Paulista na manhã deste sábado e já viu seus reforços se destacarem. A equipe de Rogério Ceni encarou o São Bernardo, rival da Série A1, e venceu por 2 a 1, com gols de Nikão e Patrick, dois contratados para a temporada.

São Paulo e São Bernardo não se enfrentarão na primeira fase do Campeonato Paulista, pois caíram no mesmo Grupo B, ao lado de Novorizontino e Ferroviária, mas podem cruzar nas quartas de final caso se classifiquem e o primeiro teste foi positivo para o time da capital.

Nikão ganhou a camisa 10 em sua chegada no São Paulo e é considerado o principal reforço do clube, dirigido pelo técnico e ídolo Rogério Ceni. Ele vem treinando entre os titulares, assim como Patrick, recém-contratado junto ao Internacional.

O presidente do clube, Julio Casares, inclusive, afirmou que o São Paulo encerrou o ciclo de contratações neste início de temporada. O time deve mesmo confirmar apenas a saída de Vitor Bueno, que tenta uma rescisão amigável com a equipe tricolor.

O elenco ganhou folga neste domingo e volta aos treinos na próxima segunda-feira. O São Paulo estreia no Campeonato Paulista diante do Guarani, em jogo marcado para esta quinta-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.