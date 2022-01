Companheiros Salah e Mané se enfrentarão pelas Eliminatórias e só um vai à Copa

22/01/2022 | 14:30



A esperança do torcedor do Liverpool em ver sua dupla de ataque africana na Copa do Mundo do Catar, em novembro, chegou ao fim neste sábado, com o sorteio dos cinco jogos mata-matas que definirão os representantes do continente. Senegal, de Sadio Mané, enfrentará o Egito de Mohammed Salah e os amigos e companheiros na Inglaterra vão ser inimigos por dois jogos.

O sorteio foi realizado em Douala, em Camarões, uma das sedes da Copa Africana das Nações, antes da abertura das oitavas de final. Além do encontro entre os amigos, também foram definidos Camarões x Argélia, Gana x Nigéria, República Democrática do Congo x Marrocos e Mali x Tunísia.

Além de se encararem nas Eliminatórias, Mané e Salah ainda podem se encarar também na Copa Africana das Nações, na qual estão comandando suas equipes, classificadas para as oitavas de final, mas ainda não frente a frente.

Mais bem colocados no ranking da Fifa, as seleções de Senegal, Marrocos, Argélia, Tunísia e Nigéria estavam no pote 1 e terão a vantagem de fazer o segundo e decisivo jogo em casa.

Eliminada na primeira fase da Copa Africana das Nações, Gana e Argélia terão compromisso complicado pela frente e precisarão melhorar bastante diante de Nigéria e Camarões, respectivamente, para evitar segundo vexame em poucos dias.

Os cinco ganhadores dos mata-matas vão representar o continente africano no fim do ano, no Catar. A definição será em março, mas as datas ainda não foram divulgadas, tampouco os locais dos confrontos.