Feira de adoção em Santo André encontra novo lar a 17 animais

Do Diário do Grande ABC



22/01/2022 | 14:13



Santo André realizou neste sábado a primeira edição de 2022 da feira de adoção, intitulada Eu Amo, Eu Adoto. A iniciativa ocorreu no Parque Central, na Rua José Bonifácio, Vila Assunção, com a participação de animais filhotes, adultos e idosos. Para adotra um pet, o interessado deveria ter mais de 18 anos, apresentar comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF, além de passar por breve entrevista, inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável.

No total, 17 bichinhos ganharam novo lar. Nove gatos filhotes, sete cães também filhotes e um cão adulto agora tem uma casa para chamar de sua.

A feira de adoção Eu Amo, Eu Adoto foi lançada em 2017 e já consegui novo abrigo para mais de 1.300 animais. Além dos animais tutelados no local, a iniciativa também dá espaço para a participação de animais cadastrados pelas protetoras. É, sem dúvida, ótima oportunidade para o munícipe encontrar um novo melhor amigo e aumentar a família.