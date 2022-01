Douglas Silva é o primeiro líder do 'BBB 22'

22/01/2022 | 12:15



O ator Douglas Silva foi coroado como primeiro líder do BBB 22 na noite desta sexta-feira, 21. Junto com o parceiro de prova Rodrigo, os dois concluíram a primeira parte da dinâmica proposta em menos tempo.

Além da liderança, o brother ganhou um carro como prêmio após vencer uma prova de sorte. Rodrigo ficou com o anjo e está imune nessa semana.

Nesta edição do Big Brother Brasil, o quarto do líder foi transferido para dentro da casa, no segundo andar, está mais espaçoso e com mais recursos, como uma pista de dança, bar e guarda-roupa, item inédito.

Com decoração predominantemente azul, o grande cômodo pode receber mais convidados do líder. Para o grupo vip, Douglas convocou Tiago Abravanel, Pedro Scooby, Paulo André, Luciano, Lucas e Rodrigo. Os demais participantes ficaram na xepa.

Eleito o primeiro anjo da casa, Rodrigo definiu Eliezer e Naiara Azevedo para pagar o castigo do monstro. A dupla, vestida de orelhão, terá de se revezar em uma praça montada no gramado, além de perder 300 estalecas.