Região dá prosseguimento a mutirão de vacinação ao público infantil

Do Diário do Grande ABC



22/01/2022 | 11:58



Cinco das sete cidades da região realizam neste sábado mutirão da vacinação do público infantil, sem comorbidades, que é a ocorrência de duas ou mais doenças no mesmo paciente e ao mesmo tempo, e que tem como uma das características a possibilidade de se potencializarem mutuamente, ou seja, uma agrava a outra.

Santo André, São Bernardo e Mauá realizam hoje e amanhã, para crianças de 6 a 11 anos. A expectativa das prefeituras é imunizar cerca de 60 mil pessoas. Santo André atende em 32 UBSs (Unidades Básicas de Saúde, desde as 8h até 17h. Para imunização do público infantil está sendo utilizado lote de 42,7 mil doses da Coronavac – o imunizante é o mesmo aplicado nos adultos, sem adaptação. A vacinação ocorre mediante pré-cadastro no site do governo do Estado (vacinaja.sp.gov.br) e agendamento no site da Prefeitura (psa.santoandre.br/vacinacovid).

São Bernardo dispõe de 33 UBSs e a expectativa é vacinar 45 mil crianças durante este fim de semana, também desde as 8h até 17h. A primeira dose contra o coronavírus está sendo aplicada em crianças de 6 a 11 anos e durante o mutirão não há necessidade de pré-agendamento.

Em Mauá, que disponibiliza 23 postos de aplicação, a ação sé realizada apenas hoje, em crianças a partir de 7 anos, sem comorbidades, e também em crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades (comprovadas por meio de receituário, exames ou relatório médico), desde as 9h até 16h. Adultos que estejam com doses atrasadas também poderão se imunizar. e Mauá disponibiliza em 23 endereços.

“A vacinação está chegando às nossas crianças, com o planejamento e a responsabilidade que fazem de Santo André referência no combate à pandemia de Covid-19 e em cuidar de pessoas. A expectativa é de que milhares de crianças recebam a primeira dose já neste primeiro fim de semana de vacinação", afirmou o prefeito Paulo Serra.

As unidades de saúde estão recebendo atividades de recreação, com a presença de super-heróis, distribuição de pipoca e decoração especial.

Eduardo Bezerra de Melo, 8 anos, comemorou após ser vacinado na Policlínica Paraíso, na companhia do Capitão América e da Mulher Maravilha. "Nem doeu o tanto que eu imaginava e agora estou protegido”, contou. Logo na sequência da vacinação recebeu um selo escrito “Super Vacinado” e na saída ainda aproveitou a pipoca que estava sendo distribuída às corajosas crianças.

Jordana Garcia, moradora do Centro de Santo André, falou do alívio de levar a filha Lorena para se vacinar na manhã deste sábado. “Este momento nos traz esperança de que tudo vai melhorar com a vacina”.

A empregada doméstica Antonia Marcia Bezerra de Melo fez questão de ressaltar a segurança que sentiu com a imunização. “Agora, com a chegada das aulas, eu e minha família sentimos mais confiança neste retorno”, pontuou.



São Caetano e Ribeirão também oferecem a aplicação, mas de modo tradicional.

O atendimento para vacinar as crianças em São Caetano segue normal hoje e com necessidade de agendamento prévio pelo site da Prefeitura (portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/sesaud-agendamentos). A expectativa é que o município vacine cerca de 200 crianças, de 6 a 11 anos, com os imunizantes da Coronavac e Pfizer/Comirnaty pediátrica, em seis UBSs, desde as 8h até 12h.

Ribeirão Pires também realizará a vacinação de forma escalonada, porém, serão contempladas apenas crianças na faixa etária de 11 anos. A imunização acontece na escola municipal Engenheiro Carlos Rohm I, no Jardim Itacolomy, desde as 9h até 16h.

Em Diadema a vacinação será retomada apenas na segunda-feira, quando a cidade dará início à aplicação do imunizante contra Covid em crianças a partir de 6 anos, sem comorbidades.