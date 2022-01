Bolsonaro passa noite em Eldorado (SP), após acompanhar o enterro da mãe

22/01/2022 | 11:15



O presidente Jair Bolsonaro passou a noite na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo, na casa de sua mãe, após acompanhar o enterro dela nesta sexta-feira (21). Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência, ainda não há confirmação sobre o retorno do presidente a Brasília neste sábado (22).

Conforme a Secretaria Geral da Presidência da República, Bolsonaro assinou o despacho do Orçamento nesta sexta-feira, último dia do prazo, mas o ato só será publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira (24).

O presidente voltou de sua primeira viagem internacional em 2022 para acompanhar o enterro da mãe. Olinda Bonturi Bolsonaro morreu na madrugada de ontem, aos 94 anos. Ela estava internada em um hospital de Registro (SP) desde a segunda-feira (17). A causa da morte não foi informada.

Bolsonaro chegou na quinta-feira (20) a Suriname, onde se reuniu com autoridades locais para tratar de cooperação econômica no setor de petróleo e gás. A agenda inicial era de viagem nesta sexta-feira para Guiana, onde encontraria o chefe do Executivo do país, Irfaan Ali, para tratar de relações bilaterais e cooperação econômica.