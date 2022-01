Melhora a saturação de Elizangela, internada em estado grave com sequelas da Covid-19

22/01/2022 | 11:10



O estado de saúde de Elizangela apresenta melhora! Segundo o empresário da atriz, que está internada em estado grave com sequelas da Covid-19, a saturação da artista de 67 anos de idade melhorou e ela encontra-se consciente, mas segue na sala vermelha do hospital porque inspira cuidados.

- Falei por volta das 14h com a filha dela, que é quem está acompanhando de perto a situação, e ela me passou essas informações. Ela ainda está na sala vermelha porque tem a parte respiratória mais sensibilizada porque já teve um enfisema pulmonar, mas está com a saturação bem melhor e estabilizada, disse ele em entrevista ao G1.

A melhora foi confirmada por boletim médico divulgado pela Prefeitura de Guapimirim na tarde de sexta-feira, dia 21, que diz que atriz já se alimenta e elogiou tempero da comida do hospital.

Elizangela foi internada na quinta-feira, dia 20, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, em estado grave com sequelas respiratórias. O empresário da artista enfatizou ainda que ela testou positivou para Covid-19 no dia 12 de janeiro, mas não tem mais o vírus ativo em seu organismo, sofrendo com a questão respiratória. Ele disse também que, nem ele, nem a filha de Elizangela, a bailarina Marcelle Sampaio, sabem se a atriz tomou as vacinas que imunizam contra a Covid.

- Ela é uma pessoa muito alegre, alto astral, não gosta de falar sobre doença. Daí, não sabemos ou não. Nunca tivemos esse tipo de conversa.