Pelé deixa o hospital após nova internação para tratar câncer

22/01/2022 | 09:10



Alguns famosos já revelaram aos fãs que passaram (ou estão passando) pela batalha contra o câncer. Foi o que aconteceu com Pelé. Em tratamento de um tumor de cólon, o jogador de futebol aposentado deixou o hospital no dia 20 de janeiro, após uma rápida internação para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, informou o hospital Albert Einstein ao jornal O Globo.

Edson Arantes do Nascimento esteve internado no Hospital Israelita Albert Einstein nos dias 19 e 20 de janeiro para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. O paciente recebeu alta nesta quinta-feira (20) e está com condições clínicas estáveis, informou boletim assinado por três médicos.

Segundo a ESPN, no entanto, Pelé estava de volta ao hospital para novas sessões de quimioterapia, já que foi diagnosticado com um tumor no intestino, um no fígado e o início de outro no pulmão, passando por novos exames para encontrar outras possíveis manchas de câncer.

Lembrando que o tricampeão mundial com a seleção brasileira foi submetido a uma cirurgia para remover um tumor de cólon em setembro de 2021 e passou quase um mês sob cuidados.