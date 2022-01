Região realiza mutirão para vacinar público infantil contra Covid

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



22/01/2022 | 00:01



Para aumentar o número de crianças imunizadas contra a Covid na região, cinco cidades realizam entre hoje e amanhã a vacinação do público infantil, sem comorbidades, na rede pública, sendo que Santo André, São Bernardo e Mauá farão mutirão. A expectativa é imunizar com a dose inicial mais de 60 mil crianças, de 6 a 11 anos, com a Coronavac – aprovada para uso na quinta-feira pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). No total, a região conta com 266 mil moradores desta faixa etária.

Em Santo André, o mutirão ocorre entre hoje e amanhã, nas 32 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 8h às 17h. Para imunização do público infantil será utilizado lote de 42,7 mil doses da Coronavac – o imunizante é o mesmo aplicado nos adultos, sem adaptação. A vacinação ocorre mediante pré-cadastro no site do governo do Estado (vacinaja.sp.gov.br) e agendamento no site da Prefeitura (psa.santoandre.br/vacinacovid).

O prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou que o recebimento do lote enviado pelo governo estadual possibilitou a realização do mutirão. “Recebemos grande lote de imunizantes, que nos permite avançar na vacinação infantil, protegendo as nossas crianças com rapidez e eficiência. Por isso, nos estruturamos para realizar o mutirão, com capacidade para imunizar mais de 15 mil crianças com a primeira dose da Coronavac”, ressaltou o chefe do Executivo.

Em São Bernardo a expectativa é vacinar 45 mil crianças no fim de semana, em ação que ocorrerá nas 33 UBSs, também das 8h às 17h. A primeira dose contra o coronavírus será aplicada em crianças de 6 a 11 anos e durante o mutirão não haverá necessidade de pré-agendamento.

Em Mauá a ação será realizada apenas hoje, em crianças a partir de 7 anos, sem comorbidades, e também em crianças de 5 a 11 anos, com comorbidades (comprovadas por meio de receituário, exames ou relatório médico). O mutirão de vacinação ocorrerá nos 23 postos de saúde da cidade, das 9h às 16h. Adultos que estejam com doses atrasadas também poderão se imunizar.

COM AGENDAMENTO

O atendimento para vacinar as crianças em São Caetano segue normal hoje e com necessidade de agendamento prévio pelo site da Prefeitura (portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/sesaud-agendamentos). A expectativa é que o município vacine cerca de 200 crianças, de 6 a 11 anos, com os imunizantes da Coronavac e Pfizer/Comirnaty pediátrica, em seis UBSs, das 8h às 12h.

Ribeirão Pires também realizará a vacinação de forma escalonada, porém, serão contempladas apenas crianças na faixa etária de 11 anos. A imunização acontece na escola municipal Engenheiro Carlos Rohm I, no Jardim Itacolomy, das 9h às 16h.

Em Diadema a vacinação será retomada apenas na segunda-feira, quando a cidade dará início à aplicação do imunizante contra Covid em crianças a partir de 6 anos, sem comorbidades.