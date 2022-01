Brizola, um líder épico

Do Diário do Grande ABC



21/01/2022



A celebração do centenário de nascimento de Leonel Brizola nos traz, além da nostalgia de Brasil que poderia ser, caso tivesse chegado à Presidência da República, como também nos rememora os seus feitos extraordinários e as suas lições. Marcas indeléveis de sua riquíssima trajetória foram coerência, obsessão pela educação, seu nacionalismo inegociável, e seu destemor para as grandes lutas. Entretanto, há uma característica peculiar em Brizola, que pouquíssimos homens públicos podem ousar em reivindicá-lo: Brizola era líder épico. Ao revisitar a história brasileira do último século identificaremos a ousadia, a liderança e a coragem de Brizola em momentos cruciais de nossa Pátria.



Não bastasse chegar ao governo do Rio Grande do Sul, aos 33 anos, e realizar a maior obra educacional jamais vista no Brasil até a contemporaneidade com a construção de mais de 5.500 escolas, ou fazer a reforma agrária no conturbado ambiente político brasileiro das décadas de 1950 e 1960, assim como a desapropriação de empresas norte-americanas que humilhavam o povo gaúcho, Brizola demonstrou que era possível governante não ser vassalo dos interesses não pátrios. Um dos feitos mais épicos de sua existência foi o episódio da Legalidade, em 1961, quando Brizola derrotou o golpe, entrincheirado no Palácio Piratini, com microfone em punho levantou o povo brasileiro para defender a Constituição. Dizia ele: ‘Sejam quais forem as circunstâncias, eu vou ficar com a Constituição’. E assim o fez, correndo o risco de ser morto por bombardeio ordenado pelo comando golpista, que não aceitava a posse de João Goulart, vice-presidente da República, que deveria assumir com a renúncia do presidente Jânio Quadros.



Brizola foi o único político brasileiro a governar dois Estados da federação. Outro fato épico de sua trajetória foi a sua batalha contra as organizações Globo, do todo-poderoso Roberto Marinho, que por meio do seu império de comunicação (jornais, rádios e tevês) promoveu uma das mais odiosas e covardes campanhas contra Brizola. As manipulações, as inverdades e os ultrajes cometidos eram diários e sórdidos em todos os sentidos. Até que em 15 de março de 1994, Leonel Brizola conquistou impensável vitória: a leitura durante o Jornal Nacional, por Cid Moreira, do seu direito de resposta contra a Rede Globo, conquistado na justiça. Fato que representa, até hoje, marco épico do processo de defesa da honra de figura pública no jornalismo brasileiro. Didático este feito marcou a história da política brasileira, demonstrando mais uma vez a liderança épica do que foi Leonel Brizola. Esses são alguns fatos pincelados de sua vida, de líder político e de exemplo.



Henrique Matthiesen é formado em direito e pós-graduado em Sociologia.<EM>



PALAVRA DO LEITOR

Desrespeito<EM>

Existe depósito de areia e pedra na Rua Camões, na Vila Humaitá, em Santo André, cujo proprietário se acha dono do mundo. Não respeita o sono dos vizinhos, já que liga caminhões antes do horário comercial, por volta das 6h30, 7h. Pior ainda é que descarrega, com as caçambas fazendo barulho estrondoso batendo na carroceria, e o apito infernal desses veículos dando ré, além da gritaria dos funcionários. Além disso, sobe uma poeira dos infernos e ninguém toma providências. Absurdo. As pessoas precisam descansar. Ninguém quer atrapalhar o seu trabalho, apenas que respeite os direitos dos outros. Importante lembrar que já foram feitas várias queixas contra esse estabelecimento, mas a Prefeitura faz vistas grossas, atitude que, aliás, tem sido costumeira.

Maria Helena Alves

Santo André



Eleição

Neste ano as eleições brasileiras prometem polarização entre direita e esquerda poucas vezes vista. Entretanto, a vitória de Lula é certa e avassaladora. Venho prestando atenção nas conversas de rua e o povo está revoltado e desiludido com o governo Bolsonaro, que claramente atua em prol dos mais ricos, da destruição da natureza, ignora saúde, educação, segurança e emprego. Bom recordar que se os governos Lula e Dilma não tivessem insistido em investir dinheiro do povo brasileiro no Exterior e cometido outros erros tolos, seriam o melhor governo do planeta e nunca seriam golpeados. Resta aguardar qual será o próximo golpe dessa elite mesquinha e inútil que trabalha para manter o Brasil no atraso, nunca respeitando a vontade popular, a democracia e a Constituição.

Daniel Marques

Virginópolis (MG)



Luz – Deus

A luz, energia tênue, profunda, minuciosa e esclarecedora em detalhamentos ressalta os somatórios mentais, em pensamentos infinitesimais que se associam para melhor discernimento mental, humano, divino. A luz, popularmente chamada de Deus, traça os caminhos a serem percorridos pelos seres vivos. O ser humano, por ser o único a deter o raciocínio como o único meio de se chegar à razão, ao por que dos fatos, está se deixando deteriorar, imiscuindo-se aos movimentos musculares ao invés dos que lhe vêm harmoniosamente através do raciocínio. A luz, essência energética, associando-se, expande-se em volume e capacidade de se alastrar para concatenar melhor e maiores raciocínios humanos, perfazendo o que é o ser humano hoje, racionalmente. A luz, Deus, o todo, o universo imenso, sem limites; onipotente, onisciente e onipresente é único e poderosíssimo em todo o nada de que é constituído, porque do nada tudo é, foi e sempre será.

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano



Problema

O problema de quem é fã do biroliro é psicológico, não ideológico. Essas pessoas têm dentro de si ressentimento gigantesco. Sentem-se diminuídas diante dos que têm maior conhecimento, leitura, sensibilidade, humanidade, compreensão dos fatos. Têm raiva de conquistas, méritos e aplausos alheios.

Juvenal Avelino Suzélido

Jundiaí (SP)



Sem memória

O povo que não se conhece é prato feito ao gosto de tiranos, aproveitadores, políticos corruptos e criminosos. Vive situação comparável à de alguém que perdeu a memória. Foi-se até o amor próprio. Em casos mais graves, a perda da memória leva-as a não reconhecer familiares próximos, quando não a si mesmas. Do mesmo modo, desconhecimento de origens, história, tradição, faz com que, para milhões de brasileiros de todas as idades, seja perdida a identidade nacional. Isso pode acontecer na idade escolar pelo desinteresse comum da juventude, ou daqueles a quem caberia a obrigação de estimular o desenvolvimento – os pais, por despreparo, e professores, por estratégia política. Nesta segunda hipótese, a experiência mostra haver interesse em desconstruir o sentimento porventura existente, ou apresentar acervo útil à política revolucionária. Assim, a vítima torna-se disponível para os usos e abusos.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)