Mais de mil empregados com covid da Petrobras foram afastados, diz FUP

21/01/2022 | 19:32



Já passam de mil os empregados da Petrobras contaminados pelo covid-19, informou o gerente-executivo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) da Petrobras, Joelson Falcão, em reunião nesta sexta-feira, 21, com representantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e sindicatos filiados.

Foram quase 300 casos nos últimos oito dias,informou a FUP. No último boletim publicado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) , em 14 de dezembro de 2021, último dado público do setor disponível, o total de casos da companhia era de apenas 19, de um total de 46.416 empregados.

Segundo a entidade sindical, o encontro de mais de três horas foi uma preparação para a reunião na próxima quinta-feira, 27, entre a entidade e o grupo de Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) da Petrobras. Antes, porém ,na segunda-feira, 24, o encontro das lideranças sindicais será com a Transpetro para tratar da gravidade da situação.

"A explosão de casos de contaminação por covid-19 nas unidades da Petrobras causada pelo avanço da variante Ômicron, é registrada também no aumento das denúncias que chegam aos sindicatos de petroleiros no País", afirmou a FUP em nota.

A FUP e o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) continuam recebendo denúncias de surtos de covid-19 nas plataformas da Petrobras. Em apenas uma semana, até esta sexta-feira, 21, foram contabilizadas denúncias de 236 contaminados em 18 embarcações operadas pela Petrobras nas bacias de Campos (RJ) e Santos (SP).

Grande parte dos infectados se encontra nas unidades P-51 (Campos), P-74 (Santos) e P-35 (Campos), que somam, respectivamente, 60, 40 e 35 casos positivos. Há ainda registros de 76 trabalhadores sob suspeita porque tiveram contato com os contaminados, sendo 46 deles na P-35 e o restante na P-74.

Na quinta-feira, 20, o Sindipetro-NF recebeu imagens de trabalhadores dormindo no chão de uma área externa da P-52, também em Campos. Há ainda informações de resultado positivo para covid em 29 pilotos dos helicópteros que fazem o transporte dos trabalhadores das embarcações para o continente.

"A FUP e os seus sindicatos filiados estão preocupados com os aumentos de casos de covid-19 nas embarcações da Petrobras e por isso vem agendando reuniões com a companhia, para acompanhar a real situação dos trabalhadores e buscar informações sobre a situação", disse em nota o diretor de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) da FUP, Antonio Raimundo Teles.

Os dados de covid-19 no setor de petróleo deixaram de ser divulgados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), sendo que a ANP disse que vai retomar a divulgação dessas informações e que já solicitou que as empresas enviem o número de casos para seu controle.

Procurada, a Petrobras disse que iria verificar as informações e retornaria assim que possível.