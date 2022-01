Com Paquetá envolvido em confusões, Lyon joga mal em casa, mas vence no Francês

21/01/2022 | 19:21



Não foi o melhor dia de Lucas Paquetá e do Lyon. Mas, mesmo aquém do esperado, o time venceu o lanterna Saint-Étienne por 1 a 0, nesta sexta-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Francês. O meia-atacante brasileiro contribuiu pouco e acabou se envolvendo em duas confusões, sem maiores consequências, dentro de campo.

Longe da briga pelo título, o Lyon chegou aos 31 pontos e subiu para o 10º lugar da tabela. Para efeito de comparação, o líder Paris Saint-Germain soma 50 pontos, 11 à frente do vice-líder Nice. Já o Saint-Étienne continua na última colocação da tabela, com apenas 12 pontos.

O Lyon entrou em campo nesta sexta com quatro brasileiros entre os titulares. Além de Paquetá, o time francês tinha os volantes Bruno Guimarães e Thiago Mendes (improvisado como zagueiro) e o lateral-esquerdo Henrique, ex-Vasco.

Paquetá, como era esperado, concentrava as maiores expectativas. Ele protagonizou bons lances individuais, mas passou em branco em assistências e gols. O jogador vinha sendo decisivo no Lyon na primeira metade da temporada europeia.

O brasileiro se envolveu em duas confusões. Na primeira, nos acréscimos da etapa inicial, levou uma bolada quando o árbitro já havia paralisado o jogo para marcar uma falta. Paquetá não gostou da atitude e foi tirar satisfação com o adversário. O árbitro precisou intervir enquanto jogadores dos dois times discutiam em campo.

Na segunda, se enroscou com o também brasileiro Gabriel Silva, do Saint-Étienne, e chegou a ficar cara a cara com o compatriota. Ambos não chegaram a ser advertidos pela arbitragem. Paquetá ainda protagonizou belo chapéu num lance individual e desperdiçou grande oportunidade de gol, no segundo tempo, ao finalizar longe do gol num forte contra-ataque do Lyon.