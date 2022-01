Presidente do Corinthians descarta Diego Costa: 'A conta não fecha'

21/01/2022 | 18:45



O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, afirmou nesta sexta-feira que o atacante Diego Costa não faz parte dos planos para o time nesta janela de transferências. O dirigente explicou que os valores pedidos pelo jogador estavam bem acima do que o clube poderia bancar.

"Não é interessante nos termos que ficou. Não jogará no Corinthians, só se os valores mudarem. Posso cravar que nesta janela ele não virá para o Corinthians. Grande jogador, gosto muito, é a cara do clube, nos ajudaria, temos carência. Mas é uma operação em que a conta não fecha", afirmou Duilio, em entrevista ao site GE.com.

O presidente corintiano não revelou os valores pedidos pelo atacante, que está sem clube desde que deixou o Atlético-MG. Mas indicou que as cifras equivalem aos salários pagos no futebol árabe.

"Se quer jogar no Corinthians, vamos conversar. Se não, não vamos. Querer jogar no Corinthians com salário de Arábia é não querer jogar aqui. Estamos na nossa economia, nosso câmbio, com o Real desvalorizado. O Corinthians não fez proposta para o Diego e ficou aguardando. O Corinthians escutou, depois da rescisão (com o Atlético), o que ele pretendia para jogar aqui. E estudamos... Agora deixo claro que o Corinthians não trará o Diego Costa".

O experiente jogador era uma das esperanças da torcida, ciente das limitações do time no ataque na última temporada. Duilio, contudo, garantiu que a diretoria segue em busca de um centroavante, porém sem citar nomes ou negociações em andamento. E avisou que a eventual contratação para a posição será feita com responsabilidade.

"Tenho parceiro para ajudar no Diego, mas que pode ajudar em outro atleta. Mesmo tendo patrocinador pagando, não tem porque não ter responsabilidade. O Corinthians segue no mercado, estudando, sem pressa, da mesma forma que fizemos no ano passado. Não tem problema", declarou.

"Estou aqui representando um clube gigante, sei que querem um camisa 9 de alto nível. Vamos trazer, buscamos um jogador de peso, mas é preciso ter paciência. É na hora certa de fazer, que se encaixe no planejamento. Mas que seja dentro do que entendemos ser um bom negócio."