Rafael Navarro é apresentado no Palmeiras e se diz pronto para estrear

21/01/2022 | 17:56



Apresentado oficialmente pelo Palmeiras nesta sexta-feira, o atacante Rafael Navarro disse estar pronto para estrear. O reforço se colocou à disposição para enfrentar o Novorizontino, no domingo, fora de casa, na partida que vai abrir o Campeonato Paulista.

"Estou pronto (para jogar), mas não depende apenas de mim, depende do professor também. Ele sabe o melhor para o time. Encaro com muita responsabilidade e estou pronto para este objetivo", afirmou, em referência ao técnico Abel Ferreira.

Navarro chega ao Palmeiras em alta após ajudar o Botafogo a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, no fim do ano passado. Com 15 gols e nove assistências, ele foi o jogador com o maior número de participações em gols na última edição da Série B.

As boas performances atraíram os olhares do Palmeiras, que passou a maior parte da temporada passada sem um centroavante de ofício. Luiz Adriano, principal opção do time para o setor, não faz parte dos planos do clube para a nova temporada.

"Isso me motiva a trabalhar mais forte para poder corresponder à altura. A diretoria me deu confiança, isso me motiva muito. Tenho de trabalhar forte para poder corresponder", projetou Navarro.

O atacante se colocou à disposição para atuar em diferentes posições no ataque. "A adaptação está sendo muito boa, estou pegando o esquema tático dele (Abel). Sou centroavante, mas gosto de sair também e aí acaba abrindo espaço para os companheiros. Estou sempre na área para poder participar de gols", declarou.

Em sua apresentação, Navarro também elogiou a grande fase vivida pelo Palmeiras nos últimos anos. O time é o atual bicampeão da Copa Libertadores. "O que me fez escolher o Palmeiras foi por ser o Maior Campeão do Brasil, é uma responsabilidade muito grande. Sou movido a desafios, foi isso que me fez escolher a Família Palmeiras."