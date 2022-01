Alemanha veta que Estônia repasse armas de origem alemã à Ucrânia

21/01/2022 | 17:40



A Alemanha tem impedido que a Estônia, sua aliada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) dê apoio militar à Ucrânia. O governo alemão se recusou a emitir autorizações para que armas de origem alemã sejam exportadas a Kiev, no momento que os ucranianos temem uma potencial invasão russa.

Diferentemente de Estados Unidos, Reino Unido, Polônia e outros aliados, o governo alemão tem se recusado a exportar armamento letal diretamente à Ucrânia. No caso da Estônia, um pequeno país na fronteira norte da Rússia, Berlim também veta que um terceiro país envie artilharia à Ucrânia, segundo autoridades estonianas e alemãs.

Autoridades alemãs disseram que o impasse ocorre por causa de uma prolongada política relativa a exportações de armas para regiões tensas, segundo um porta-voz. O governo estoniano diz que ainda tenta convencer a administração alemã a dar seu aval para a transferência de armas. Fonte: .