Bárbara, do BBB22, já trocou beijos com Neymar Jr.

21/01/2022 | 16:10



Se você acompanhou de perto o anúncio dos participantes do Big Brother Brasil 22, já está sabendo que Neymar Jr. apoiará a integrante do time Pipoca, Bárbara. E a escolha da torcida não é por acaso. A sister e o jogador já se conheciam e se seguem nas redes sociais.

Segundo Marci Fernandes, amiga da participante, contou ao jornal Extra, a dupla já trocou beijos quando ambos eram solteiros:

- Os dois não têm mais tanto contato hoje, mas têm essa relação de admiração. Eles ficaram quando eram solteiros e fim. São vários amigos em comum, mas atualmente Neymar namora e Bárbara, também.

Além de contar sobre a história de Neymar e Bárbara, Marci confessou que as amizades famosas da gaúcha quase nunca são pautas:

- A gente nem fica falando muito sobre isso, porque Bárbara sempre frequentou, até por conta da profissão, em meio a locais com celebridades. E tudo sempre de forma natural. Com o Neymar, por exemplo, eles têm amigos em comum, no mesmo grupo. As pessoas ficam falando dele, mas também há muitos outros que são amigos de verdade também, tão famosos quanto.

Apesar de ter ficado com outras personalidades conhecidas, como Gabriel Medina e Gabriel David, a sister está em um relacionamento com Rick Maia, empresário e piloto de helicóptero.