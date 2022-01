Thais Fersoza se declara para Michel Teló em suas redes sociais: O amor da minha vida

21/01/2022 | 16:10



O cantor Michel Teló completa 41 anos de idade nesta sexta-feira, dia 21, e ganhou uma declaração super fofa de sua esposa, Thais Fersoza, que usou seu Instagram para abrir o coração.

Ele é o amor da minha vida, meu companheiro de vida, pai dos meus filhos, meu melhor amigo, aquele que é calmaria e um furacão ao mesmo tempo. O dono das palavras certas no momento certo, a atriz escreveu.

Thais e Michel tem dois filhos juntos, Melinda e Teodoro, de 5 e 4 anos de idade, respectivamente - a atriz, que será a apresentadora dos bastidores do The Voice + em 2022, também usou o post para exaltar todas as qualidades do marido.

Ele sempre enxerga o bom das coisas e o melhor das pessoas. Não julga, não critica, é generoso, do coração gigante. Meu marido, que você tenha em dobro tudo que transmite pro universo e pros que estão a sua volta. O seu olhar é calmaria, é imensidão, é gratidão? Deus te abençoe meu marido! Vamos celebrar! Agradeço a Deus todos os dias por sua vida! A gente te ama, papai, completa Thais.