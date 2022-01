Obituário - 22 de janeiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/01/2022 | 05:52



SANTO ANDRÉ

José Maria de Souza, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Pereira Matos, 83. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Planalto, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Crematório Campo das Oliveiras.

Therezinha Capito Martins, 83. Natural de Pradópolis (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Valdemar Pereira, 79. Natural de São Caetano. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luiz Alves do Nascimento, 74. Natural de Simão Dias (Sergipe). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Motorista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Genival Gonçalves de Sousa, 73. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá

Antonio Walter Barbosa, 69. Natural de Resende (Rio de Janeiro). Residia em Utinga, Santo André. Eletricista. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa de Oliveira Gomes, 65. Natural de Cristinápolis (Sergipe). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucy Gomes da Silva Machado, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gerson Mendes Pereira, 61. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Gualberto da Silva, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Professor. Dia 18. Memorial Planalto.

Áurea Ngrisolli Damião, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Atendente de loja. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Zenilton Pereira Sampaio, 57. Natural de Manoel Vitorino (Bahia). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pedreiro. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Nilma da Silva, 56. Natural de Baixio (Ceará). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Rodrigues de Andrade, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Idelson Cruz Sousa, 42. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Polichtchuk, 102. Natural de Mallet (Paraná). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Satira Nakahada, 92. Natural de Getulina (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Benedita Cavalheiro da Silva, 90. Natural de Itapecerica da Serra (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Lair Gabriel Rezende, 89. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Cupecê, em São Paulo, Capital. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Neyde Marquez Pinheiro, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Finco, Distrito de São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Helena de Freitas Crespam, 88. Natural de Matão (São Paulo). Residia no Jardim Beatriz, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Edith Alves Neri, 85. Natural de Lagoa da Canoa (Alagoas). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Joaquim dos Santos Pedroso, 82. Natural de Congonhinhas (Paraná). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

José Aparecido Santos, 82. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Coluna.

Maria Conchita Sérgio de Araujo, 81. Natural de Itapebi (Bahia). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Euclides Guilherme da Silva, 74. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério do Baeta.

Ary Gavriliuk, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, na Capital.

Antonio Aparecido Cachune, 70. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Garças, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Óleo (São Paulo).

Rosa Adriano da Costa, 70. Natural de São João do Piauí. Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Phoenix.

Fernando Castillo Mendes, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Itu (São Paulo).

Francisco Luiz Alessanti, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

José Ferreira Queiroz, 68. Natural de Minas Gerais. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Fernando Romano de Oliveira, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Phoenix.

Nair Paulino de Rezende, 64. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Graziele Maria de Freitas Souza, 47. Natural de Pio X (Piauí). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Municipal de Alagoinha (Piauí).

Fernando Pereira de Farias, 41. Natural de Jacarezinho (Paraná). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Emanuely Tupinambá dos Santos, 20. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Clara, em Guarulhos (São Paulo). Dia 18, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.



SÃO CAETANO

Lurdes Gare Tiecrosanti, 99. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 18, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

José Adamussi Neto, 97. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 18. Memorial Phoenix.

Neide Louzano de Filippis, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 18. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

José Paulo Nunes, 69. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Terezinha. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Márcia Theodoro Rodrigues, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Secretária. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Francisca de Aquino Barboza Matos, 67. Natural de Solonópole (Ceará). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Gedeon da Cunha Costa, 46. Natural de Piripiri (Piauí). Residia no bairro Casa Grande, em Santo André. Dia 18. Cemitério São José.

José Ivanildo de Araujo, 43. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.