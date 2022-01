Prestes a retornar para o Encontro, Fátima Bernardes aparece com os fios mais curtos

21/01/2022 | 15:11



Nova fase? Logo depois de passar uma temporada na Europa, Fátima Bernardes retornará para o programa Encontro, na próxima segunda-feira, dia 24, de visual novo. Isso porque a apresentadora surpreendeu os seguidores ao aparecer com o fios mais curtos.

A mudança aconteceu no salão do hair stylist Marcos Aguiar na última quinta-feira, dia 20. No Instagram, a jornalista postou um vídeo da transformação, e escreveu:

Já me preparando para voltar ao Encontro com Fátima. Adorei a sugestão de corte.

Bernardes ainda perguntou se os fãs queriam ver o resultado apenas na programação da TV Globo ou preferiam dar um espiadinha antes.

Já que vocês escolheram ver antes de segunda?Aí está, matou a curiosidade.