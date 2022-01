Dose de reforço de Pfizer e Moderna trazem proteção contra Ômicron, dizem estudos

21/01/2022 | 14:23



<p>Vacinas e doses de reforço oferecem a melhor proteção contra as variantes Delta e Ômicron do coronavírus, de acordo com novos estudos divulgados, nesta sexta-feira, 21, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.</p> <p> </p> <p>Em um dos estudos, uma análise do CDC descobriu que uma terceira dose da vacina da Pfizer com BioNTech ou da Moderna foi pelo menos 90% eficaz contra a prevenção de internações por covid-19 durante os períodos de predomínio da Delta e da Ômicron.</p> <p> </p> <p>Durante a onda de Delta, a eficácia da vacina contra a hospitalizações foi de 90% de duas semanas até cerca de 6 meses após a segunda dose; 81% a partir de seis meses após a segunda injeção; e 94% pelo menos duas semanas após uma dose de reforço. Quando a Ômicron foi dominante, a eficácia da vacina contra hospitalizações para os mesmos períodos foi de 81%, 57% e 90%, respectivamente.</p> <p> </p> <p>O CDC afirmou que a vacinação é a maneira mais segura de adquirir imunidade contra o vírus porque contrair a doença traz o perigo de infecção grave ou morte, mesmo entre pessoas de menor risco.</p> <p> </p> <p>Um outro estudo publicado na revista <i>Nature</i> na quinta-feira mostrou que uma terceira dose da vacina da Pfizer neutraliza a Ômicron, mas que regime de duas doses é significativamente menos eficaz no bloqueio do vírus.</p> <p> </p> <p>De acordo com o estudo, duas doses forneceram pouca imunidade de anticorpos neutralizantes contra a infecção por Ômicron mesmo um mês após a vacinação, mas uma terceira dose ofereceu mais de 50% de proteção contra a covid-19.</p> <p> </p>