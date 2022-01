Cartolas da região são eleitos para diretoria do Sindicato do Futebol

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/01/2022 | 14:09



Dois dirigentes do Grande ABC foram eleitos para compor a diretoria do Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional e Suas Entidades Estaduais e Ligas. Celso Luiz de Almeida, presidente do conselho deliberativo do Santo André, ocupará o cargo de diretor financeiro geral, enquanto Nairo Ferreira de Souza, presidente da AD São Caetano, é titular no conselho fiscal da entidade, que pelo quarto mandato será presidida por Mustafá Contursi, ex-mandatário do Palmeiras.

Tiveram direito a voto os presidentes das federações, dos clubes, bem como dirigentes da CBF. "Estou representando a região, é importante para a região", disse brevemente Celso Luiz de Almeida, que está em viagem fora do País.

"É o Sindicato do Futebol, que representa clubes, federações, confederações e ligas em tudo o que se refere ao futebol. Acompanhei o Mustafá nos outros três mandatos e seguimos juntos. Ele é uma pessoa maravilhosa, que tem representatividade, prestígio e conhecimento grandes", complementou Nairo Ferreira de Souza.

A composição da Diretoria para o triênio 2022/2025:

Presidente

Mustafá Contursi Goffar Majzoub (ex-Presidente do Palmeiras)

Vice-Presidente

André Luiz Pitta Pires (Presidente da Federação Goiana de Futebol)

Secretário-Geral

Ricardo Nonato Macedo de Lima (Presidente da Federação Bahiana de Futebol)

Diretor Financeiro Geral

Celso Luiz de Almeida (Presidente do conselho deliberativo do Santo André)

Diretor Financeiro

Heitor Luiz da Costa Junior (Presidente da Federação de Futebol de Rondônia)

Diretor Jurídico

Adriano Guilherme de Aro Ferreira (Presidente da Federação Mineira de Futebol)

Diretor Administrativo

Felipe Omena Feijó (Presidente da Federação Alagoana de Futebol)

Conselho Fiscal - Titulares

Nairo Ferreira de Souza (Presidente da AD São Caetano)

Marco Antônio Nassif Abi Chedid (Presidente do Red Bull Bragantino)

Francisco Cezario de Oliveira (Presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul)

Conselho Fiscal - Suplentes

Ayrton Franco Santiago (Presidente do Nacional Atlético Clube)

Valdir Pereira de Castro (ex-presidente do Juventus-SP)