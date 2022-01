Nando Reis testa positivo para Covid-19 e adia shows: Estaremos juntos em breve

21/01/2022 | 14:11



Nesta sexta-feira, dia 21, a assessoria de Nando Reis informou que o cantor testou positivo para Covid-19 e adiará a agenda de shows. No comunicado, divulgado através da página oficial do Instagram do artista, é relatado que membros da banda e equipe também se infectaram com o vírus.

Todos estão com o esquema vacinal completo e passam bem.

O artista estava com um espetáculo agendado no Rio de Janeiro para o próximo sábado, dia 22, que será reagendado para o dia 12 de fevereiro. A assessoria afirmou que os ingressos já adquiridos serão válidos para a nova data e pediu que os clientes entrem em contato via e-mail caso tenham dúvidas.

Desde já agradecemos pela compreensão e pedimos para que todos sigam os protocolos de saúde recomendados para atravessarmos esta crise. Estaremos juntos em breve.