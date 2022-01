Bruno, da dupla com Marrone, sobre pouso após aviso luminoso da aeronave: Tudo bem

21/01/2022 | 14:10



Bruno, da dupla com Marrone, utilizou o seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, dia 21, para falar sobre o pouso que o avião em que ele estava teve que fazer, em Sorocaba, interior de São Paulo, após um aviso luminoso da aeronave.

No avião particular estava Bruno e sua esposa, Marianne Rabelo, o filho do casal, Enzo, além de um amigo da família.

- Tudo bem. Está tudo bem aqui graças a Deus também. Nós fizemos um pouso de emergência, em Sorocaba. Foi difícil (...) Quando chegou em Campinas ali, a gente estava a 15 mil pés, deu superaquecimento em uma das turbinas e o piloto achou melhor desligar essa turbina.

- Ele desligou a turbina, diminuiu a outra para planar e falou com a gente super calmo. Que estava tudo bem e que a gente conseguia pousar em Sorocaba. Planando. Que ia pousar com os dois motores desligados.

Já a assessoria de imprensa de sertanejo afirmou que foi só um susto e que foi um procedimento comum.

Por precaução, às 21h10 de ontem, a aeronave particular precisou retornar para checar um aviso luminoso. Ressalto que não houve pouso de emergência e o procedimento executado normalmente e em completa segurança. Este é um procedimento comum, previsto e foi adotado visando a completa segurança de todos, disse o piloto.

Ele ainda informou que o procedimento de pouso alternativo foi adotado por precaução dele para checagem do avião.