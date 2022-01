Produtores revelam que não receberam créditos em músicas de Alok

21/01/2022 | 14:10



Xiii, parece que Alok está com uma dor de cabeça daquelas! De acordo com a Billboard, o DJ está sendo acusado de plagiar mais de 12 músicas da dupla de irmãos norte-americados Sean e Kevin Brauer, conhecidos como Seveen. E detalhe: o lançamento Un Ratito com a participação da ex-BBB Juliette Freire está na lista.

A melodia, a bateria e a guitarra. Quase tudo que você ouve é meu. A produção é minha, disse Kevin.

Além da cópia sem créditos, o duo ainda alega que trabalhou de graça para Alok, sem nunca ver a cor do dinheiro. Sendo assim, o brasileiro teria acumulado uma dívida de mais de dois milhões de dólares, cerca de dez milhões de reais. Em 2017, o músico chegou a oferecer pagamento por uma faixa, mas os irmão negaram, voltando atrás logo em seguida.

Alok nos ajudou inicialmente e ficamos felizes em retribuir o favor, até que começamos a perceber que ele estava lucrando muito com nosso trabalho sem oferecer nada substancial em troca, disseram os Brauers.