Comparada com Rafa Kalimann, Mariana Azevedo eleva temperatura de reality com sexo e briga

21/01/2022 | 14:10



Reality show da MTV, o De Férias com o Ex: Caribe pegou fogo com a chegada de uma nova participante, a Mariana Azevedo, apontada como sósia de Rafa Kalimann.

A estudante chegou como ex de Carlos Ortega, que se mostrou bastante incomodado com a gaúcha. Além disso, Mari incomodou Haeixa e Letícia após se envolver com o cara mais disputado do confinamento, Jotavê.

Assim que saiu do mar, Mariana ganhou um date com o mexicano Mario Abraham, mas o encontro acabou sem maiores emoções. No retorno para casa, a beleza da gaúcha deu o que falar entre os participantes.

Jotavê, que brigou com uma das ficantes, foi se consolar nos braços de Mari, que acabou trocando beijos e outras carícias debaixo do edredom. Na noite seguinte, o famoso tablet do terror tocou e, para apimentar ainda mais o jogo, concedeu a suíte master para a gaúcha, que convidou, é claro, o boy disputado. É eita, atrás de eita!

Na suíte, os dois aproveitaram da melhor forma possível, trocaram longos beijos na banheira e terminaram a noite debaixo do edredom com muitos movimentos.