Avião de Bruno, da dupla com Marrone, faz 'pouso alternativo' em Sorocaba (SP)

21/01/2022 | 13:23



O avião em que estava Bruno, cantor sertanejo da dupla com Marrone, teve de fazer um "pouso alternativo" na noite desta quinta-feira, 20, em Sorocaba, no interior de São Paulo. A aeronave partiu de São Paulo com destino a Uberlândia, Minas Gerais, onde o cantor mora. Bruno, a mulher, Mariane, o filho, Enzo, e um amigo do casal estavam a bordo.

Segundo nota enviada pela assessoria do artista ao Estadão, o avião precisou retornar para checar um aviso luminoso e não houve pouso de emergência. "Esse é um procedimento comum, previsto e que foi adotado visando a completa segurança de todos", afirmou o piloto da aeronave.

Bruno e a família seguiram viagem de carro até Uberlândia e, segundo a assessoria, já estão em casa. Nenhum dos tripulantes necessitou de atendimento médico.