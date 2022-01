Aos 67 anos e sem tomar vacina, Elizangela é internada em estado grave com sequelas da Covid-19

21/01/2022 | 13:10



A atriz Elizangela precisou ser internada em um hospital no Rio de Janeiro após passar muito mal com sequelas da Covid-19. Segundo informações da prefeitura, ela quase teve que ser intubada no Hospital Municipal José Rabello de Mello, na Baixada Fluminense.

A assessoria de imprensa da artista informou ao jornal Extra que ela é bem rebelde e contra a vacinação, uma prova disso é o fato de não ter tomado nenhuma dose do imunizante.

Estabilizada no CTI (Centro de Terapia Intensiva), a atriz já testou negativo para o vírus, mas segue com as sequelas respiratórias. Vale pontuar que a atriz já havia dado entrada no hospital semanas anteriores, quando tinha apenas sintomas leves.

Recentemente, Elizangela se encontrou com alguns amigos e surgiu sem máscara em uma lanchonete. Na foto publicada, ela falou da saudade que estava sentindo deles.