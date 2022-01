Festival de Verão de Paraty tem atrações musicais e esportivas

Redação

21/01/2022 | 12:56



O Festival de Verão de Paraty, no Rio de Janeiro, começou em 7 de janeiro e se estende até 20 de fevereiro. Organizado pelas Secretarias de Turismo, Cultura e Esportes da cidade, o evento reúne apresentações musicais e atividades esportivas.

Festival de Verão de Paraty

Os shows acontecem no Centro Histórico da cidade. Atrações como Boemia do Samba, Meninos do Pontal e Paraty do Amanhã, além de diversos DJ’s, estão confirmadas. Já a programação esportiva fica por conta do “Projeto Botinho”, na Praia do Pontal, e dos torneios esportivos na Praia do Jabaquara.

Para quem ainda está à procura de hospedagem para curtir o Festival de Verão, a Pousada do Sandi é uma boa pedida, já que fica localizada no Centro Histórico da Cidade, ideal para quem quer acompanhar de perto todas as atrações do evento. O empreendimento também é lar do renomado restaurante italiano Pippo, para aqueles que desejam desfrutar da tradicional culinária siciliana, em um ambiente inspirado no cinema da década de 1960, com opções de carnes, aves e peixes, além de ótimos rótulos de vinho.

Para conferir a programação oficial do Festival de Verão de Parati, acesse o site oficial da cidade.

