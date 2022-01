Segunda temporada de Round 6 é confirmada pela Netflix

21/01/2022 | 12:10



O tão esperado momento chegou! Netflix acaba de anunciar que Round 6 foi renovada e ganhará segunda temporada - a produção de sucesso ganhou os corações do mundo inteiro e é atualmente um dos programas mais assistidos da plataforma.

Segundo o site norte-americano Variety, o diretor-executivo do serviço de streaming, Ted Sarantos, confirmou que a série sul-coreana terá continuidade, mas ainda sem previsão de estreia.

- Absolutamente. O universo de Round 6 está apenas começando.

Ainda conforme o veículo, o criador do drama, Hwang Dong-hyuk, já havia indicado que a produção ganharia uma segunda temporada com Lee Jung-jae interpretando novamente o personagem principal, Song Gi-hun. Contudo, o autor ainda estava no processo de planejamento e negociações.

.- Tem havido tanta pressão, tanta demanda e tanto amor por uma segunda temporada. Então eu quase sinto que vocês não nos deixam escolha! Mas direi que realmente haverá uma segunda temporada, está na minha cabeça agora. Estou no processo de planejamento atualmente.

Na trama de sucesso, centenas de cidadãos com problemas financeiros aceitam um estranho convite para participar de um jogo de sobrevivência competindo por um prêmio em dinheiro.

E não é só Round 6 que voltará às telinhas, Rebelde também ganhará uma segunda temporada! Para a alegria dos fãs, na última quinta-feira, dia 20, a Netflix anunciou nas redes sociais que a continuação da produção de língua espanhola está prevista para estrear ainda esse ano. A obra é um musical adolescente e remake da telenovela mexicana de 2004.