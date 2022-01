Tiago Abravanel fala sobre a família no BBB22: Não é a que vocês e o Brasil conhecem!

21/01/2022 | 12:11



Não é novidade para ninguém que Tiago Abravanel está confinado dentro do BBB22 e que ele é neto de Silvio Santos. Em um desabafo feito dentro da casa mais vigiada do Brasil, o cantor chegou a se emocionar ao citar a importância das mulheres em sua vida pessoa, e claro, exaltou a própria mãe.

- Eu nasci numa família incrível, mas não é a família que vocês e o Brasil conhecem. Eu nasci e fui criado pela minha mãe. Meu pai se separou dela muito cedo. Minha mãe, que tem a história dela e não tenho o direito de expor aqui, é uma mulher incrível. Talvez a mulher mais forte que eu conheço!

Ainda durante a conversa, Tiago Abravanel quis reforçar que cada uma de suas tias possuem personalidades completamente distintas e, como um bom familiar, ele teve que aprender a conviver com todas as diferenças delas.

- Cresci em uma casa com sete mulheres na minha volta, cada um com seu temperamento e personalidade, mas entendo a importância e a força que uma mulher tem. Não sou mulher, mas me coloco todos os dias para aprender e entender a dor e a luta de cada uma.