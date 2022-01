Adele chora ao cancelar shows por conta da Covid-19

21/01/2022 | 12:11



Adele utilizou as redes sociais na última quinta-feira, dia 20, para anunciar que cancelará sua turnê por casos de Covid-19 na equipe - a cantora, inclusive, se emociona na gravação - ela iria abrir a série de apresentações de sua residência em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Sinto muito, mas meu show não está pronto. Tentamos tudo que pudemos para deixar tudo pronto a tempo, mas estamos destruídos com atrasos e Covid. Metade da minha equipe está com Covid e não posso oferecer a vocês isso agora. Desculpe avisar isso tão em cima da hora.

Estou realmente envergonhada e sinto muito por todos que terão que viajar de novo. Sinto muito, muito. Me desculpem, de verdade. Vamos reagendar todos e vou terminar meus shows quando tiverem que acontecer. Estamos sobrecarregados com isso tudo. Me desculpem, finalizou.

E as novas datas das performances ainda não foram divulgadas.

Lembrando que os ingressos para dos shows esgotaram em poucas horas em dezembro - e os preços, que começaram em menos de 1.000 doláres, chegaram a mais de 30.000 doláres em sites de revenda, segundo informações da web.