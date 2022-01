Beyoncé lamenta morte de Elza Soares: Sua música irá inspirar o mundo

21/01/2022 | 12:11



Linn da Quebrada, que entrou na última quinta-feira, dia 20, no BBB22 nem imagina que sua amiga, Elza Soares, morreu no mesmo dia em que ela colocou os pés na casa mais vigiada do Brasil.

E a última aparição da artista nas redes sociais foi para desejar boa sorte para Linn.

Minha Linn entrou no BBB. Arrebenta, menina. Te amo.

E a cantora Beyoncé também lamentou a morte de Elza - a publicação foi feita no Instagram de sua organização, a beyGOOD.

Descanse em paz, Elza Soares. Sua música será eternizada e irá inspirar o Brasil e o mundo. Somos gratos!.