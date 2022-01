Veja como encontrar amigos do Facebook no TikTok

Bianca Bellucci

Além de sincronizar os contatos do celular, é possível encontrar amigos do Facebook no TikTok. O processo, no entanto, não é muito intuitivo. Escondido nas configurações do aplicativo, é necessário primeiro habilitar o recurso e depois acessar os seguidores para conseguir achar os colegas presentes na rede social de Mark Zuckerberg. O passo a passo abaixo, por sua vez, pode ajudá-lo. Confira!

No TikTok, acesse a aba “Perfil” e clique nas três listras. Vá até “Privacidade”. Selecione “Sincronizar contatos e amigos do Facebook”. Habilite a opção “Sincronizar amigos do Facebook”. Dê permissão para que os dois aplicativos conversem e espere a sincronização ser concluída. Volte ao perfil do TikTok e acesse a relação de seguidores. Em seguida, aperte no símbolo com um bonequinho e o símbolo de adição (+). Em “Amigos do Facebook”, dê um toque em “Encontrar”. Pronto! Todos os amigos do seu Facebook que possuem TikTok estarão ali para serem seguidos.

Na galeria, veja em capturas como encontrar amigos do Facebook no TikTok. Tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar no Android: