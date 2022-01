Parque Oriental recebe workshop sobre Saúde Mental

Da Redação



21/01/2022 | 11:35



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realizará neste dia 23, das 9h às 12h, um workshop sobre Saúde Mental no Parque Oriental. O evento teve a suas primeiras atividades realizadas na manhã dessa sexta-feira (21), gratuito e aberto ao público as atividades ocorrem na rua Major Cardim, 3100 - Estância Noblesse



As intervenções contarão com atividades que estimulam a saúde, como caminhada, atividade física, roda de conversas psicoeducativas e até mesmo a prática de meditação.

Segundo a psicóloga responsável pela saúde mental do município, Ana Lúcia do Amaral Bueno, essa é uma oportunidade para que as pessoas falem sobre o assunto. "Falar sobre saúde mental é necessário em todos os momentos, não somente nos grupos fechados ou estabelecimentos de saúde. O Janeiro Branco tem essa propositura de sair das quatro paredes, então vamos levar esses assuntos para onde estão as pessoas", explicou.