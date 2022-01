Elza Soares: Rio decreta luto oficial e velório é aberto ao público

21/01/2022 | 11:19



O prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou três dias de luto oficial na cidade no pela morte da cantora Elza Soares. O prefeito está no velório da artista, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro, que começou às 8h desta sexta-feira, 21 e foi aberto ao público às 10h.

Elza Soares morreu nesta quinta-feira, 20, aos 91 anos, em sua casa no Rio de Janeiro. De acordo com informações de sua assessoria, a intérprete teve morte por causas naturais.

O corpo da cantora ficará no hall do Theatro Municipal até as 14h, quando então seguirá em carro aberto do Corpo de Bombeiros até o Cemitério de Jardim Sulacap, na zona oeste da capital carioca. Lá, será enterrado, às 16h, depois de uma última homenagem fechada ao público.