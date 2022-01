Kate Middleton se encanta com bebê durante compromisso real e príncipe William brinca: Não dê mais ideias à minha esposa!

21/01/2022 | 10:10



Príncipe William está mais do que satisfeito com seus três filhos, mas parece que não podemos afirmar o mesmo sobre Kate Middleton. Durante um compromisso real, a Duquesa de Cambridge se encantou ao pegar um bebê no colo e pareceu estar disposta a ter um quarto herdeiro. Será?

Ao ver a felicidade da esposa, William brincou:

- Não dê mais ideias à minha esposa! Sem mais [filhos]. Não a leve com você.

Em fevereiro de 2019, segundo a revista People, Kate chegou a dizer que William não queria mais filhos ao ser questionada sobre a possibilidade de um bebê número quatro.

- Acho que William ficaria um pouco preocupado. Acho que ele não quer mais.

O Duque e a Duquesa de Cambridge são pais de George, de oito anos idade, Charlotte, de seis anos e o pequeno Louis de três.

Em outra viagem real, Kate e William também caíram de amores por um cachorrinho chamado Alfie. O animal fazia parte da campanha de apoio a pacientes e trabalhadores de um hospital.