Maíra Cardi conta que a filha passou a noite na UTI e desabafa: Criança é frágil e acaba absorvendo toda maldade

21/01/2022 | 10:10



Maíra Cardi usou as redes sociais para compartilhar um momento difícil envolvendo a sua filha com Arthur Aguiar, a pequena Sophia, de apenas três anos de idade.

Nos Stories do Instagram, a coach contou que a herdeira passou mal e precisou ficar na UTI. Segundo ela, em um breve desabafo, criança é frágil e acaba absorvendo toda a maldade em torno de sua família.

Desculpa a ausência de hoje, um dia tão importante para nós. A entrada do Arthur Aguiar que já nos dá tanto orgulho! A Sophia passou a noite e a manhã na UTI, por isso da nossa ausência.

Em seguida, Maíra revelou que a intenção não era expor o ocorrido.

Eu tinha decidido não contar nada por aqui e deixar mais essa batalha como nossa! Mas diante de uma forte oração me veio a resposta que essa batalha é nossa! Criança é frágil e acaba absorvendo toda maldade que vem. Peço a todos que creem em Deus que nos seguem, que coloquem nossa família em oração e sobre proteção intensa! Precisaremos muito de oração durante esses três meses! Obrigada.

A pequena Sophia está bem e se recuperando em casa. O motivo da internação não foi revelado.

Arthur Aguiar entra na casa do BBB22!

Após testar positivo para Covid-19, Arthur Aguiar finalmente entrou na casa mais vigiada do Brasil na tarde da última quinta-feira, dia 20. Ao lado da Linn da Quebrada e Jade Picon, o brother chegou com tudo no confinamento. E para deixar o dia do ator mais alegre, ele ainda ganhou ao lado de Douglas Silva a primeira prova que o grupo camarote fez no programa, sendo imunizado junto com sua dupla.