GCM de São Caetano captura foragido da Justiça na área central da cidade

21/01/2022 | 09:56



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano do Sul capturou na madrugada desta quinta-feira (20/1), na área central da cidade, um rapaz de 21 anos que havia fugido do sistema prisional, com mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária da Comarca de Sorocaba.

O homem foi capturado por uma equipe da ROMU (Rondas Municipais), durante patrulhamento no Centro, por volta das 2h30. O rapaz estava em atitude suspeita no local e, na abordagem, seu nome foi consultado e constatou-se o mandado de prisão em aberto. A equipe da Romu, então, conduziu o procurado à Delegacia Sede, onde permaneceu à disposição da Justiça