Taxas futuras de juros avançam com Orçamento e combustíveis no radar

21/01/2022 | 09:48



Os juros futuros começaram o dia mais perto da estabilidade, mas em seguida ganharam força e avançam, em sintonia com o dólar, refletindo cautela em dia de sanção do Orçamento de 2022 pelo presidente Jair Bolsonaro e com a proposta do governo para reduzir os preços de combustíveis e energia no radar.

Bolsonaro disse na noite desta quinta-feira, 20, que negocia com o Congresso uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para reduzir o preço dos combustíveis e da energia elétrica ainda este ano. O impacto para o consumidor da proposta seria pequeno, com redução de R$ 0,18 a R$ 0,20 no preço do litro do combustível, mas o impacto fiscal é grande, de cerca de R$ 50 bilhões.

Às 9h30 desta sexta-feira, 21, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,33%, de 11,09% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia a 11,29%, de 11,06%, e o para janeiro de 2023 ia para 11,97%, de 11,89% ontem no ajuste. O dólar à vista tinha alta de 0,77%, a R$ 5,4584.